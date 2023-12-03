Прекращение начисления пенсии в Украине, некоторые украинцы могут оказаться без выплат.

Как сообщили эксперты в youtube-канале "Банковский клуб", пенсионерам могут просто перестать начислять выплаты.

Такое решение обусловлено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как говорят специалисты, учитывая ту ситуацию, что в пенсионном фонде сейчас жесткий дефицит средств, то в ПФУ стоит задача проверять всех пенсионеров.

Так, зупипинка начисления и выплаты пенсии с оговорена законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно статья 49, которая называется "прекращение и возобновление выплаты пенсии".

Пункт первый – выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда Украины или по решению суда прекращается.

Во-первых, если пенсия в Украине назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения.

"Действительно, в пенсионном фонде достаточно получателей пенсий, которые получают ее незаконно, кто-то подделал документы инвалида, кто-то подделал стаж", - говорят эксперты.

Поэтому пенсионный фонд регулярно проводит проверки у всех пенсионеров и если они видят, что нет оснований на выплату пенсии в Украине – они ее останавливают.

Второй пункт - на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательное которого предоставлено Верховной Радой.

Речь идет о пенсионерах, проживающих за границей. Если же у пенсионного фонда нет договора с пенсионным фондом другой страны или каким-то министерством социальной политики, то пенсионерам, которые находят длительное время за границей - тоже останавливают начисление пенсии в Украине.

Третье – в случае смерти пенсионера, в случае смерти пенсионера пенсию ему не начисляют.

Четвертый в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

"Вот это интересный пункт - если вы не получаете пенсию пенсионную карточку в течение шести месяцев, то вам тоже пенсионный фонд приостанавливает начисление и выплату пенсии", - сообщили специалисты.

Также если вы не получаете пенсии на Укрпочте в течение 6 месяцев, вам тоже приостанавливают начисление и выплату пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, ¦пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.