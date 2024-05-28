Пылевые клещи являются невидимой угрозрй для нашего дома и здоровья. Но все-таки существуют естественные методы борьбы с пылевыми клещами. В частности, существует применение средства на основе корицы и лавровых листьев.

Прежде чем рассматривать методы борьбы, важно понимать, почему нужно избавиться от пылевых клещей. Данные мелкие и неприятные паразиты способны вызывать самые разные аллергические реакции. Особенно касается людей, у которых наклонности к аллергиям. Кроме этого, их наличие может ухудшать состояние астматиков и других больных дыхательными заболеваниями.
пыль
Итак, оба компонента, корица и лавровый лист, известны своими антисептическими и противогрибковыми свойствами. Они могут служить довольно эффективным средством для того, чтобы избавиться от пылевых клещей.
Рассмотрим рецепт природного средства: Для приготовления средства нужно взять: 2-3 столовых ложки молотой корицы, 5-6 лавровых листьев, 1 литр воды. Корицу и лавровый лист стоит добавить в воду. Хорошо прокипятить смесь на слабом огне в течение 15-20 минут. Оставить полученную настойку на ночь для настаивания. А уж затем процедить и распылить раствор по всему помещению, особенно в тех местах, где могут укрываться пылевые клещи.
пыль
После чего распылите полученный раствор по всему помещению, обращая особое внимание на те места, где обычно собирается пыль. Повторяйте данную увлекательную процедуру дважды в неделю в течение месяца. Или до полного устранения клещей.

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