Обычно поселяясь в пыли и пушистом покрове, микроскопические пылевые клещи могут вызвать аллергии и другие проблемы со здоровьем.

Пылевые клещи являются невидимой угрозрй для нашего дома и здоровья. Но все-таки существуют естественные методы борьбы с пылевыми клещами. В частности, существует применение средства на основе корицы и лавровых листьев.

Прежде чем рассматривать методы борьбы, важно понимать, почему нужно избавиться от пылевых клещей. Данные мелкие и неприятные паразиты способны вызывать самые разные аллергические реакции. Особенно касается людей, у которых наклонности к аллергиям. Кроме этого, их наличие может ухудшать состояние астматиков и других больных дыхательными заболеваниями.

Итак, оба компонента, корица и лавровый лист, известны своими антисептическими и противогрибковыми свойствами. Они могут служить довольно эффективным средством для того, чтобы избавиться от пылевых клещей.

Рассмотрим рецепт природного средства: Для приготовления средства нужно взять: 2-3 столовых ложки молотой корицы, 5-6 лавровых листьев, 1 литр воды. Корицу и лавровый лист стоит добавить в воду. Хорошо прокипятить смесь на слабом огне в течение 15-20 минут. Оставить полученную настойку на ночь для настаивания. А уж затем процедить и распылить раствор по всему помещению, особенно в тех местах, где могут укрываться пылевые клещи.

После чего распылите полученный раствор по всему помещению, обращая особое внимание на те места, где обычно собирается пыль. Повторяйте данную увлекательную процедуру дважды в неделю в течение месяца. Или до полного устранения клещей.

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