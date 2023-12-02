Украинцев в 2024-м ждут изменения в назначении пенсий: требования усилят, выплаты получат не все

В Украине в 2024 году изменятся правила назначения пенсий. Если в 2023 году в 60 лет на заслуженный отдых могут выйти те, кто имеет 30 лет стажа, то в 2024 году требования усилят.