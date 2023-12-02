В таком случае не следует сразу отказываться от этой посуды. Есть несколько эффективных методов, которые помогут легко очистить эмалированную кастрюлю от пригоревшего.
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Использование соды и уксуса:
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Шаг 1: Оставьте кастрюлю в воде. Налейте достаточное количество воды в кастрюлю так, чтобы она полностью покрывала пригоревшее дно. Добавьте 1/4 чашки соды и 1/4 чашки белого уксуса на каждые 2 литра воды.
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Шаг 2: Прокипятить раствор. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите раствор до кипения. Затем выключите огонь и оставьте кастрюлю стоять с 15-20 минут.
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Шаг 3: Щетка для чистки. После того, как кастрюля немного остыла, используйте мягкую щетку для чистки или губку с абразивом, чтобы бережно удалить пригорелое.
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Использование лимонной кислоты:
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Шаг 1: Сделайте раствор. Разведите 2-3 чайные ложки лимонной кислоты в 2 литрах воды и налейте в пригоревшую кастрюлю.
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Шаг 2: Прокипить. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите раствор до кипения. Убавьте огонь и оставьте кипеть в течение 10-15 минут.
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Шаг 3: Чистка. После охлаждения используйте губку или щетку для чистки, чтобы легко удалить пригорелое.
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Использование соли и лимона:
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Шаг 1: Постойте с солью. Посыпьте пригоревшее дно кастрюли толстым слоем соли.
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Шаг 2: Добавьте лимон. Выжмите сок из лимона и распределите его по соли. Оставьте это на время.
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Шаг 3: Щетка для чистки. Используйте щетку для чистки или губку, чтобы эффективно удалить пригорелое, двигаясь по кругу.
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