Осенняя пора завершается, но ваша работа в саду еще не закончилась. Если вы хотите иметь удачный урожай весной, следует придерживаться нескольких важных советов.

Правильное время сбора семян: Важно знать оптимальное время для сбора семян. Обычно это в тот момент, когда они полностью созреют, но еще не выпали или не начали гнить. Семена собирают, когда они уже стали твердыми, но еще не потеряли свой естественный цвет.

Подготовка семян перед хранением: Перед хранением семян они должны быть полностью сухими. Тщательно высушите их на воздухе в течение нескольких дней, избегайте прямого солнечного света. Обеспечьте надлежащее пространство между семенами во избежание сгущения и влагозадержания.

Выбор правильного контейнера: Оптимальный контейнер для хранения семян должен быть устойчив к влаге и воздуху. Пластиковые контейнеры с герметичными крышками часто являются идеальным выбором. Обеспечьте вентиляцию, вырезав небольшие отверстия в крышке во избежание конденсации влаги.

Хранение в прохладном и сухом месте: Важно хранить семена в прохладном и сухом месте, где они не подвергаются воздействию влаги и высокой температуры. Лучше всего хранить контейнеры с семечками в холодильнике или прохладном подвале.

Метка и документация: Обеспечьте каждый контейнер ярлыком с названием растения и датой сбора семян. Добавьте краткое описание условий выращивания и другие полезные сведения. Это поможет вам определить семена во время весенней высадки.