Выбор правильной елки может повлиять на то, как долго и как хорошо она продержится в вашем доме.

С приходом праздничного сезона многие семьи обращают внимание на традиционный элемент рождественского декора – живую елку. Как избежать того, чтобы ваша елка не осыпалась за несколько дней? Вот некоторые актуальные советы.

Размер и форма

Прежде всего, определите, какой размер елки вам нужен. Выбирайте дерево, которое поместится в выбранном вами месте в комнате. Также обращайте внимание на форму: правильная форма поможет елке лучше удерживать свою структуру.

Запах и свежесть

Оцените запах елки. Свежая елка должна обладать приятным характерным ароматом хвои. Если запах не поражает вас или, наоборот, слишком насыщен, это может быть признаком того, что дерево уже не такое свежее.

Прививки и хвоя

Выберите елку с гибкими и эластичными ветвями. Потрите несколько веточек между пальцами – если иглы не отпадают легко, это свидетельствует о свежести дерева. Избегайте елок с сухой или грязной хвоей, это может являться признаком древности дерева.

Высота ствола

Проверьте ствол елки. Он должен быть срезан свежим и прозрачным. Если ствол выглядит высохшим или темным цветом, это может свидетельствовать о том, что дерево уже не в абсолютно свежем состоянии.

Проверьте волнистость ветвей

Хорошо заостренные, струящиеся ветви будут удерживать украшения лучше и создадут больше пространства для разнообразных украшений. Сгибая ветки, вы можете оценить их гибкость и крепкость.

Стройное и здоровое состояние игл

Осмотрите иглы на наличие каких-либо пятен или повреждений. Здоровые иглы имеют равномерный зеленый цвет и не должны быть желтыми или коричневыми. Если вы заметили какие-либо признаки повреждения, это может быть указанием на то, что дерево не такое свежее.

Правильный уход после покупки

Если вы приобретаете елку несколько дней перед рождеством, обеспечьте ей надлежащий уход. Сделайте небольшой срез на нижнем конце ствола, прежде чем поставить елку в воду. Это позволит ей лучше углубить воду и держать свежесть подольше.

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