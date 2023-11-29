Мобилизация в Украине продолжается, между тем украинский военнослужащий предложил пополнять ряды ВСУ чиновниками.

Об этом Дмитрий Глущенко заявил в своем YouTube-канале.

По его словам, крайне необходимо сейчас пополнять резервы и ротировать ребят на передовой.

Среди военных раздаются разные предложения по призыву во время мобилизации в Украине.

Дмитрий сообщил, что работал на госслужбе, поэтому считает, что «спокойно можно сокращать 60% персонала. Всех мужчин призывного возраста можно мобилизовать. Прокуратура, полиция, таможня – там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин – пусть работают.

Военный добавил, что госслужащих хватит, чтобы пополнить резерв ВСУ для наступления и чтобы дать военным на фронте некоторое время отдохнуть.

"Чиновники всю свою жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны прежде всего защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков", – резюмировал военный.

В комментариях отеагировали на предложение военного по мобилизации в Украине:

"Только – за! Но легче отловить какого-нибудь несчастного на остановке и бросить его в окоп с мышами чтобы ловил на себя дроны и молчал о халатности командиров, чем выслушивать "мудрагелей" из вышеперечисленных",

"Полиция имеет навыки с оружием, у каждого военкомата тцк есть рота охраны, надо оставить взвод других на передовую. Зачем столько чиновников во время войны толку из них очень мало, только организуют ремонты тротуаров...",

"Поддерживаю 100% Так оно и есть как он написал .Меня, жену, сократило государство с должности государственной службы, в первый год разгара войны, оставив с ребенком школьного возраста без средств к существованию, для того чтобы трудоустроить моего руководителя, потому что его место руководителя сократили, на мое место взяли здорового мужчину!!! Вот я не понимаю, где справедливость?".

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