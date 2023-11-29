Финалист "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько предложил улучшенный рецепт десерта, который многие украинцы обожали в детстве.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить самую вкусную шоколадную колбаску.

Обычно в детстве мы готовили шоколадную колбаску из печенья с добавлением сливочного масла, сгущенки и какао. Но финалист "Мастер Шеф" решил добавить к ней настоящего шоколада и немного фисташек – и результат получился невероятным.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

печенье – 600 г

несоленые фисташки – 100 г

арахис – 100 г

какао – 6 ст.л

молоко сгущенное вареное - 1 банка

молочный шоколад – 300 г

сливочное масло – 400 г

сахарная пудра – 40 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько разминает печенье руками и добавляет в него измельченный арахис и фисташки.

В сотейнике смешиваем сливочное масло, шоколад, сгущенку и какао, растапливаем смесь на маленьком огне, постоянно помешивая. Эту смесь добавляем к печенью и орехам и хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Николай Люлько заворачивает сладкую массу в пищевую пленку, формирует колбаску и отправляет ее в холодильник на 2-3 часа.

Готовую шоколадную колбаску посыпаем сахарной пудрой и смакуем с чаем.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"А я ее не любила. Но такую ​​с такими орешками съела бы. Круто получилось)🔥";

"Супер рецепт. Снова в детство вернулась.👏";

"Круто, интересные рецепты и интересная подача видео, заходят на ура! Вот еще осталось что-то начать готовить с просмотренного 😂".

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