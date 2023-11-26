На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить идеальную пасту болоньезе.

"Я фанат этого блюда. Собирала и совершенствовала этот рецепт каждую поездку в Италию. Если вам кажется, что это разновидность макарон по флотски, – Вы очень ошибаетесь. Это культовое блюдо нужно готовить по технологии и использовать правильные продукты", – подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на 2-3 порции):

  • фарш говядина+свинина 50/50 - 700 г
  • лук – 200 г
  • морковь – 250 г
  • 3 зубчика чеснока
  • сельдерей – 50 г
  • 20 г оливкового масла
  • 100 мл сухого красного вина
  • 330 г томатного пюре
  • 1 л воды
  • 1 ч. л. орегано
  • 1 ч.л. базилика
  • 1/4 ч.л. черного молотого перца
  • 250 г пасты (например, пенне)
  • пармезан для подачи – 2 ч.л.

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала нарезаем или мелко натираем лук, морковь, чеснок и сельдерей.

"Готовить лучше в казане, вкус отличатся. Налить растительного масла и тушить на большом огне помешивая, пока не выпарится вся влага", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

После этого добавляем небольшими порциями фарш, чтобы он обжаривался, а не варился. Добавляем вино и выпариваем на большом огне. Добавляем томатное пюре, накрываем крышкой и тушим на малом огне 1 час. В конце добавляем к болоньезе специи и перекладываем часть соуса в сковороду.

Татьяна Литвинова

Пасту отвариваем по инструкции на упаковке и выкладываем ее в сковороду к соусу вместе со 100-150 мл воды, в которой варилась паста. Перемешиваем все, доводим до кипения и снимаем с огня.

Подавать пасту болоньезе "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует с тертым пармезаном.

Остаток соусы болоньезе можно заморозить – такая заготовка поможет потом сэкономить время.

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