На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить идеальную пасту болоньезе.
"Я фанат этого блюда. Собирала и совершенствовала этот рецепт каждую поездку в Италию. Если вам кажется, что это разновидность макарон по флотски, – Вы очень ошибаетесь. Это культовое блюдо нужно готовить по технологии и использовать правильные продукты", – подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на 2-3 порции):
- фарш говядина+свинина 50/50 - 700 г
- лук – 200 г
- морковь – 250 г
- 3 зубчика чеснока
- сельдерей – 50 г
- 20 г оливкового масла
- 100 мл сухого красного вина
- 330 г томатного пюре
- 1 л воды
- 1 ч. л. орегано
- 1 ч.л. базилика
- 1/4 ч.л. черного молотого перца
- 250 г пасты (например, пенне)
- пармезан для подачи – 2 ч.л.
Сначала нарезаем или мелко натираем лук, морковь, чеснок и сельдерей.
"Готовить лучше в казане, вкус отличатся. Налить растительного масла и тушить на большом огне помешивая, пока не выпарится вся влага", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
После этого добавляем небольшими порциями фарш, чтобы он обжаривался, а не варился. Добавляем вино и выпариваем на большом огне. Добавляем томатное пюре, накрываем крышкой и тушим на малом огне 1 час. В конце добавляем к болоньезе специи и перекладываем часть соуса в сковороду.
Пасту отвариваем по инструкции на упаковке и выкладываем ее в сковороду к соусу вместе со 100-150 мл воды, в которой варилась паста. Перемешиваем все, доводим до кипения и снимаем с огня.
Подавать пасту болоньезе "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует с тертым пармезаном.
Остаток соусы болоньезе можно заморозить – такая заготовка поможет потом сэкономить время.
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