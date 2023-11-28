Они как только заходят на наши земли, они тут же попадают под наш удар, рассказывает эксперт об обстановке.

Действия наших войск на левом берегу продолжаются – уничтожение оккупантов, которые там находятся, не дают уйти им. Практически там на левом берегу все в так называемых оперативных огневых капканах.

«Огневой мешок так называемый продолжается. К примеру, вот они заходят, допустим, в Крынки. А дальше наша артиллерия не даёт им оттуда выйти, они заходят в такую зону, а наши войска обстреливают их полностью и идет уничтожение, вот где-то правильные цифр: из 300-500 остаётся, по большому счёту, в районе 20%.

Сейчас именно левый берег Днепра для россиян самый худший участок фронта по логистике, по доставке военной амуниции. Вот чтобы из Ростова допустим в Крым доставить боеприпас, он должен пройти 700 км, из них 500 км под прямым огневым контролем наших дальних средств поражения. Они как только заходят на наши земли, они тут же попадают под наш удар» - делится эксперт.

Российские военные снова рассчитывают на холодную погоду, но у нас уже давно не бывает таких суровых зим с затянувшимися морозами. По словам эксперта Свитана, россияне строят планы, попадают в эту ловушку. Это похоже на ситуацию в прошлом году на Угледарском направлении, где погода не была выгодной для оккупантов. Аналогичная ситуация может повториться в этот раз на направлениях Авдеевка, Купянск и Бахмут.

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