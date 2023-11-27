В случае быстрого продвижения украинских военных на юге Украины, российские оккупанты могут принять решение о "жесте доброй воли". Падение фронта оккупантов на южном направлении и их выход из оккупированной части Херсонщины, по мнению военного эксперта полковника запаса Романа Свитана, потянет за собой также и отступление врагов из Запорожской области.

Согласно мнению Свитана, в такой ситуации российские военные столкнутся с фланговыми ударами со стороны украинской армии, проводящей наступление на Херсонском направлении.

"Начнется цепная реакция – фронты оккупантов начнут поддаваться под давлением украинских войск. В этих условиях для осуществления маневра на Запорожском направлении придется изменить ориентацию фронта, развернув его с севера на юг, конкретно из Донецка на Мариуполь" - делится эксперт.

В настоящее время на поле боя артиллерия и беспилотные летательные аппараты являются ключевыми составляющими военной тактики. Однако с наступлением зимы и ухудшением погодных условий использование дронов становится затруднительным.

Поэтому, до появления новых авиационных средств, Украине необходимо активно использовать артиллерию для противостояния российским силам. Совместное действие авиации и дальнобойных ракет приведет к остановке таких активных действий со стороны оккупантов.

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