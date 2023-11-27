Российские военные, особенно новички, еще не осознали этого, поделился эксперт.

Российские военные снова рассчитывают на холодную погоду, но у нас уже давно не бывает таких суровых зим с затянувшимися морозами. Это отметил военный эксперт и лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он пояснил, что российские оккупанты рассчитывают на зимы, когда почва замерзает, что позволяет использовать любое направление как удобную дорогу для танков.

"Россияне строят планы, попадают в эту ловушку. Это похоже на ситуацию в прошлом году на Угледарском направлении, где погода не была выгодной для оккупантов. Аналогичная ситуация может повториться в этот раз на направлениях Авдеевка, Купянск и Бахмут.

Это своеобразная "ловушка" осенних дождей, и, как отметил Свитан, российские военные, особенно новички, еще не осознали этого. Попытки двигаться в таких условиях будут затруднены, и погода усмирит амбиции оккупантов. На Донецком направлении дожди хорошие еще не начались, они начнутся в середине декабря, по его словам.

Также эксперт сообщил на Авдеевском направлении враг неустанно пытается окружить Авдеевку, но украинские воины стойко удерживают оборону и причиняют существенные потери оккупантам. Наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области остаются безуспешными.

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