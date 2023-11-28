Сейчас все внимание к херсонскому направлению приковано, конечно же к левому берегу Днепра.

Позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами продолжаются, поскольку оккупанты пытаются восстановить утраченное положение. Большую часть времени, по словам военного эксперта Олега Жданова, ВСУ в свою очередь проводят за ответными штурмовыми действиями.

«Постепенно двигаемся вперед, поэтому действия противника больше выглядят или можно больше классифицировать именно как контратаки, которые создают условия встречного боя, чтобы остановить продвижение наших войск. Оккупанты также пытались контратаковать на рубеже Работино, Новопрокоповки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Сейчас все внимание к херсонскому направлению приковано, конечно же к левому берегу Днепра. Продолжаем удерживать силы обороны, но ожидаем, что может быть предпринята попытка с помощью двух мотострелковых дивизий атаковать наши войска, хотят ликвидировать наш плацдарм» - делится эксперт.

На Купянском направлении россия с поддержкой авиации осуществляла штурмовые действия в районе Синьковки, где украинские силы обороны успешно отразили три атаки.

В то же время на Бахмутском направлении вражеские силы предпринимали неудачные попытки штурмовых действий возле Клещеевки и Андреевки. Наши защитники продолжают наступательные действия на юг от Бахмута, что приводит к потерям в живой силе и технике у противника.

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