Россия продолжает попытки окружить Авдеевку, военный эксперт Олег Жданов проанализировал усилия страны-агрессора на данном участке фронта. В настоящее время российские военные предпринимают меньше механизированных атак, чем в октябре.

Согласно сообщениям Генштаба, российская армия потеряла 50 танков и 100 единиц бронетехники в ходе восстановленного штурма Авдеевки.

"Крупные наступательные операции, осуществляемые пехотой, вероятно, представляют угрозу для украинских сил, находящихся в обороне на направлении Авдеевка, но не обещают быстрого продвижения россии в этом районе.

«Северные и южные фланги Бахмута стал очень активен, враг активизировался, особенно тяжёлая ситуация у нас на севере, там противник пытается больше атаковать.

На Южном фланге фактически они пытаются вернуть положение по железной дороге, но как я и говорил, наши войска не дают им там закрепиться, вот чего они не могут прорваться – подходят иногда, продвигаются, но после этого наша артиллерия их оттуда выбивает. А на севере идут серьезные боевые столкновения, с потерями они не считаются» - делится эксперт.

На херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, то есть там мы сейчас ведём активные боевые действия. По словам военного эксперта Олега Жданова, плацдарм живёт и расширяется, также враг пытается сконцентрировать силы.

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