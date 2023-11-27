Оккупационные силы не готовы покидать свои позиции, несмотря на нанесенные потери.

Огромные потери не тормозят россиян, что означает, что они будут продолжать передвигаться независимо от погодных условий. В настоящее время акцент делается на использовании пехоты, так как механизированные части становятся легкой мишенью в таких обстоятельствах, делится военный эксперт Олег Жданов.

"В настоящее время активно усиливают свои пехотные подразделения, придерживаясь также тактики использования комплексов артиллерии и беспилотников. В то время как на левобережной части Херсонщины их функционал ограничен, их подразделения не могут эффективно блокировать или расширять нашу зону контроля.

Оккупационные силы не готовы покидать свои позиции, несмотря на нанесенные потери, и напрасно надеются на возможные геополитические изменения" - делится эксперт.

Сложившаяся ситуация из-за неблагоприятных погодных условий может стать для нас "окном возможностей", ранее подмечали также другие аналитики.

Украинская армия в настоящее время контролирует высоты в восточном направлении, что облегчает передвижение и наступление на врага.

"Вероятно, сейчас активизируются те направления, о которых шла речь ранее. С приходом дождей на восточном направлении передвижение станет возможным только по дорогам с твердым покрытием. Оптимальными направлениями для этого могут быть пункты Горловка-Енакиево, а также направление Ясиноватой" - делится эксперт.

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