На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала рецепт оригинальной горячей закуски к Рождественскому и Новогоднему столу.

"Курица, бекон, камамбер и карамелизированный лук - неожиданное, но очень гармоничное сочетание вкуса и текстур! Нежный вытекающий сыр, сочная курица, нежный лук и хрустящий бекон – это очень вкусно! А выглядит как изысканно!", – советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

бекон - 300 г

филе куриное - 1 шт.

соль и перец

сир камамбер - 100 г

красный лук – 200 г

сливочное масло – 30 г

сахар 60 г

красное вино 80 г

соль – 1/3 ч.л.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает лук кубиком и тушит его на масле 7-8 минут. Затем добавляем в сковороду вино и сахар и выпариваем до появления карамельного цвета и аромата.

Филе нарезаем поперек тушки на кусочки толщиной примерно 2 см и отбиваем их тоненько с помощью молотка, добавляем соль и перец.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает по четыре слайса бекона, чтобы вышла звезда, в центр выкладывает отбитый кусочек курицы, а сверху карамелизированный лук и кусочек камамбера.

Закручиваем все, как на видео, и закрепляем зубочистками. Выпекать такую ​​закуску нужно в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

"Смаковать горячим! Эта частица Франции на вашем столе сделает Рождественские и Новогодние праздники действительно праздничными!", – добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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