В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, какой лаваш лучше выбирать.

Кроме того, "Мастер Шеф" Литвинова давала свой элементарный рецепт приготовления лаваша.

Если лаваш склеился между собой и на нем можно наблюдать недопеченные частицы, то, очевидно, этот лаваш сделан не слишком качественно.

"Внимательно смотрите на упаковку: если он свежий, то более пригоден к использованию, он такой эластичный, гибкий, и в этот лаваш можно будет завернуть что угодно, начинка не вытечет", – объяснила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Но Татьяна Литвинова добавила, что буквально на следующий день в холодильнике или просто на кухне лаваш уже будет трескаться на изогнутых частицах.

В общем "Мастер Шеф" Литвинова рекомендует покупать тандырный лаваш: "Покупайте более темный лаваш, выпекаемый в тандыре обычным способом. Из них начинка не вытекает. Они также должны быть свежими, но они дольше хранятся, гораздо больше влаги имеют внутри и гораздо вкуснее".

Чтобы приготовить лаваш самостоятельно, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет 350 г муки, 200 мл кипятка, 2 ст.л. подсолнечного масла и 1 ч.л. соли. Замешиваем тесто сперва ложкой, затем домешиваем руками, формируем шар и даем постоять 20-30 минут. После этого делим тесто на 12-16 частей, раскатываем его в тоненькие пласты и жарим на сухой сковороде с обеих сторон.

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