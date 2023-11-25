Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала украинцам несколько полезных советов по использованию специй.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" объяснила, какие специи лучше использовать для различных блюд.

Например, к мясу идеально подходят красный, черный, душистый перец, гвоздика, майоран, чабрец, тмин, куркума, лук, орегано. К птице – чабрец, майоран, розмарин, шалфей, базилик.

К рыбе звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует добавлять лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчицу, укроп, чабрец.

Для приготовления блюд на гриле Марина Боржемская использует красный и душистый перец, кардамон, чабрец, майоран, мускатный орех, тмин, имбирь, перец чили.

Для приготовления рагу следует выбирать красный, черный и душистый перец, имбирь, куркуму, кориандр, горчицу, кардамон, тмин, мускатный орех и гвоздику.

Для капусты, как говорит звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, отлично подойдут кориандр, фенхель, кумин, семена черной горчицы; для картофеля – кориандр, куркума; а для бобовых – кумин, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр.

Чтобы приготовить маринад, Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" советует добавлять лавровый лист, можжевельник, ветки укропа с бутонами, цветками или семенами.

А для выпечки лучше всего подойдут гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль.

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