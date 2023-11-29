В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился своим уникальным рецептом нежных бездрожжевых сырных булочек, предлагая отличное решение для разнообразия хлебной полки, полноценного перекуса или закуски.

Вот детальный рецепт:

Ингредиенты:

350 г муки

10 г разрыхлителя

80 г холодного сливочного масла

50 г сыра чеддер

50 г сыра пармезан

50 г другого вида сыра

10 г нарезанного зеленого лука

250 г кефира (или йогурта)

50 г моцареллы (в качестве начинки)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и холодное сливочное масло, перемешивая до получения крошечной текстуры, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте кефир и замешайте тесто. Затем введите зеленый лук, сухой чеснок (по вашему вкусу) и весь тертый сыр, исключая моцареллу.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво, добавляет, раскатайте тесто и формируйте шайбы, помещая внутрь каждой кусочек моцареллы.

Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут.

Эти мягкие и ароматные сырные булочки предоставляют прекрасную возможность экспериментировать с различными видами сыра. Приготовьте их, чтобы насладиться вкусом и удовольствием от оригинального кулинарного творения, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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