Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" дала вкусный рецепт хлеба с мясом и овощами, рассказав детальный вариант приготовления. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, этот вариант прекрасно подходит для любителей котлет.
Рецепт мясного хлеба:
Ингредиенты:
- Фарш (говядина, индейка) — 650 г
- Лук репчатый (тушеный) — 160 г
- Перец сладкий — 120 г
- Картофель — 50 г
- Морковь — 60 г
- Сухари панировочные — 60 г
- Яйца перепелиные — 8 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — 1 ч.л
- Перец черный — 0.5 ч.л
- Оливки — 40 г
- Горошек зеленый — 100 г
- Масло растительное — 2 ст.л
Приготовление:
Фарш из говядины и индейки измельчаем на мясорубке с крупным ситом. Картошку трем на мелкое сито, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для тушеного лука добавляем на сковороду растительное масло, лук, чеснок и две столовые ложки воды. Можно также измельчить лук с помощью блендера после тушения.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешиваем картошку, мясо и лук, добавляем соль и перец.
Смазываем форму для выпечки маслом и посыпаем панировочными сухарями. Нарезаем морковь полосками, перец – кубиками. Перемешиваем фарш, горошек и перец, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Укладываем 1/3 фарша в форму, сверху кладем полоски моркови.
Повторяем процесс с еще 1/3 фарша, добавляя вареные яйца и оливки. Покрываем верхний слой фарша и посыпаем панировочными сухарями, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекаем в духовке при 180 градусах 40−50 минут.
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