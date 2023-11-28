Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт полезного хлеба с овощами и мясом.

Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" дала вкусный рецепт хлеба с мясом и овощами, рассказав детальный вариант приготовления. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, этот вариант прекрасно подходит для любителей котлет.

Рецепт мясного хлеба:

Ингредиенты:

Фарш (говядина, индейка) — 650 г

Лук репчатый (тушеный) — 160 г

Перец сладкий — 120 г

Картофель — 50 г

Морковь — 60 г

Сухари панировочные — 60 г

Яйца перепелиные — 8 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — 1 ч.л

Перец черный — 0.5 ч.л

Оливки — 40 г

Горошек зеленый — 100 г

Масло растительное — 2 ст.л

Приготовление:

Фарш из говядины и индейки измельчаем на мясорубке с крупным ситом. Картошку трем на мелкое сито, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для тушеного лука добавляем на сковороду растительное масло, лук, чеснок и две столовые ложки воды. Можно также измельчить лук с помощью блендера после тушения.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешиваем картошку, мясо и лук, добавляем соль и перец.

Смазываем форму для выпечки маслом и посыпаем панировочными сухарями. Нарезаем морковь полосками, перец – кубиками. Перемешиваем фарш, горошек и перец, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Укладываем 1/3 фарша в форму, сверху кладем полоски моркови.

Повторяем процесс с еще 1/3 фарша, добавляя вареные яйца и оливки. Покрываем верхний слой фарша и посыпаем панировочными сухарями, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выпекаем в духовке при 180 градусах 40−50 минут.

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