Эксперт пояснил, что в настоящих условиях применение этого вида оружия неэффективно.

Ранее стало известно о третьей попытке российских сил начать штурм Авдеевки на восточном фронте. В этом процессе применяются кассетные бомбы РБК-500, отметил военный эксперт Роман Свитан.

Свитан пояснил, что в настоящих условиях применение этого вида оружия неэффективно. Бомбы этого типа используются в режиме свободного падения, когда летчик, находясь над полем боя, обнаруживает противостоящую пехоту и направляет удар непосредственно в эту область.

Это может быть эффективным на открытых территориях, таких как поля, но в условиях посадок или лесов это оружие фактически теряет свою эффективность.

"В настоящее время российские силы пытаются модифицировать эти бомбы, делая их управляемыми путем добавления крыльев иранского производства. Затем они сбрасывают их на значительном расстоянии от зоны боевых действий в надежде, что бомба найдет цель по предварительно введенным координатам. Однако украинская пехота постоянно меняет свое местоположение, прежде чем данные вводятся в бомбу и происходит ее запуск" - делится эксперт.

Истребители F-16 могут существенно изменить ход событий на фронте, при условии выполнения определенных требований. Ключевым условием является наличие достаточного количества боеприпасов различного типа, ранее подчеркнул эксперт.

Самолет F-16 может эффективно уничтожать укрепленные объекты, которые противник развернул на земле, в зависимости от времени и объема доступных боеприпасов.

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