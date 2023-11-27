Однако попытки оккупантов достичь этой цели сталкиваются с серьезной системой обороны.

Ситуация на оккупированных территориях остается напряженной, с постоянными взрывами и детонациями. Летчик-инструктор, полковник ВСУ в отставке и военный эксперт Роман Свитан проанализировал эти события и боевые действия на фронте.

В ночь на 24 ноября Россия в очередной раз пыталась обстрелять Украину, используя дроны типа "Шахед" и крылатые ракеты. Целью стал город Староконстантинов в Хмельницкой области. Свитан отметил, что российские военные вероятно считают, что в этом регионе уже размещены истребители F-16, так как в 2018 году здесь базировались самолеты F-15. Однако их попытки достичь этой цели сталкиваются с серьезной системой обороны.

"В Украине имеется множество аэродромов оперативного уровня, способных принимать западную авиацию, что делает действия российских военных по этим двум направлениям, как минимум, неэффективными" - делится эксперт.

Также эксперт подмечал, до появления новых авиационных средств, Украине необходимо активно использовать артиллерию для противостояния российским силам. Важно увеличивать количество снарядов, в том числе путем наращивания производства собственных артиллерийских систем.

"Это позволит удерживать российские силы на определенных позициях, по меньшей мере, до активации авиации. Однако с появлением авиабомб, способных нести значительные боевые нагрузки, эффективность артиллерии снизится" - делится Свитан.

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