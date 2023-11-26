С приходом дождей на восточном направлении передвижение станет возможным только по дорогам с покрытием.

В последние недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются в направлении Горловки, приближаясь к Шумову и Южному. Военный эксперт Олег Жданов информирует, что российские войска уже оттеснены с территории, и расстояние до самого города составляет не более десяти километров.

Украинская армия в настоящее время контролирует высоты в восточном направлении, что облегчает передвижение и наступление на врага.

"Вероятно, сейчас активизируются те направления, о которых шла речь ранее. С приходом дождей на восточном направлении передвижение станет возможным только по дорогам с твердым покрытием. Оптимальными направлениями для этого могут быть пункты Горловка-Енакиево, а также направление Ясиноватой" - делится эксперт.

Он также подметил, что у оккупантов появились некоторые успехи на нескольких направлениях.

Оккупанты пытаются сбить наши темпы наступления встречными контратаками. Также пытается выйти к железной дороге с

"Вчера мы говорили про Андреевку, там в районе Андреевки противник имел частичный успех в продвижени, в направлении железной дороги, а сегодня за прошедшие сутки мы отмечаем, что в районе Клещеевки враг имел частичный успех в направлении продвигаясь в направлении тоже той же самой железнодорожной ветки" - делится эксперт.

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