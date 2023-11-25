Ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая вместе с мужем-миллионером живет в Швейцарии, рассказала о преимуществах этой страны.

Ранее ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне проекта "Танцы со звездами" заменила Тину Кароль, рассказала о трудностях, с которыми украинки сталкиваются за границей. А на этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук решила рассказать о плюсах жизни в Швейцарии.

Во-первых, среди плюсов жизни в Швейцарии Иванна Онуфрийчук отметила удачный климат. Там почти никогда нет резких скачков температуры: зимой умеренно холодно – +5+7 градусов, минусовая температура в основном в горах, а летом средняя температура достигает +25+28 градусов.

Конечно, Иванна Онуфрийчук рассказала о высоком уровне жизни в Швейцарии. К примеру, минимальная зарплата в стране составляет 4000 франков – это комфортная сумма для проживания одному, хотя на семью с детьми этого не хватит.

Онуфрийчук похвалила медицинские и социальные услуги в Швейцарии, а также чистоту воздуха и окружающей среды, на улицах вы не увидите мусор. Кроме того, в стране очень четкий график работы общественного транспорта, например, из города Лозанна, где живет Иванна Онуфрийчук с мужем, в Женеву поезд ездит каждые 5-10 минут.

"Красота окружающего. Этот факт один из самых весомых, и он не может меня не радовать, ведь виды, которые есть здесь, просто захватывают дыхание", – добавила Иванна Онуфрийчук.

Последние новости Украины:

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.