Продолжаются усилия России по окружению города Авдеевка, там вражеские силы понесли снова серьезные потери. Как подмечает эксперт Олег Жданов, потери оккупантов свидетельствуют о снижении механизированных атак в настоящий момент по сравнению с октябрем.

"Российские военные, видимо, в конце октября и на протяжении всего ноября, подготовились к волне изнурительных наземных атак, проводимых пехотой, с целью компенсации потерь тяжелого вооружения.

Масштабные наземные атаки, координируемые пехотой, могут представлять угрозу для украинских сил в обороне на направлении к Авдеевке, но не обязательно приведут к быстрому продвижению россии в этом регионе" - делится эксперт.

В то же время украинские официальные источники сообщили, что российская армия потеряла 50 танков и 100 единиц бронетехники во время вновь начавшегося штурма Авдеевки.

Также он ранее поделился наши спецы, наш спецназ очень ювелирно так накрыл колонну грузовиков и причём так, что не сдетонировал боекомплект, грузовики разгрузили и боеприпасы забрали себе. Вот таким образом пополнили запасы боекомплекта для различных видов вооружений. Все, что оккупанты везли, досталось в качестве трофеев досталось нашим войскам»

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