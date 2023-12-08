Зимний период – это время, когда природа встает на паузу, а садоводство переходит в спокойный режим ожидания, но для тех, кто любит красоту роз и мечтает об их весеннем расцвете, это также время подготовки и правильного хранения розовых роз.

Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить их жизнеспособность и обеспечит вам впечатляющий цвет в следующем сезоне.

Очистка и обрезка

Первым шагом в подготовке саженцев роз к зиме является их очищение от остатков листьев, веток и других отмерших частей. Это предотвращает заражение растений вредителями и болезнями. Обязательно обрежьте саженцы до высоты примерно 30-40 см, чтобы уменьшить объем верхушки и облегчить процесс хранения.

Подготовка почвы

Важным этапом является подготовка почвы для хранения. Выберите место проветривания, чтобы избежать образования конденсата, который может стать причиной гнильца. Укройте дно ящика или ямы хорошо вентилируемым материалом, таким как солома или сено.

Упаковка в материалы для хранения

Саженцы роз лучше хранить, упаковав их в специальные материалы. Используйте сухой песок, верхний пласт грунта или торф. Замотайте каждый саженец в газету или мелкую сетку во избежание контакта с упаковочным материалом.

Хранение в помещении с температурой +1°C до +5°C

Идеальная температура для хранения саженцев роз зимой колеблется от +1°C до +5°C. Используйте погреб или прохладное помещение. Избегайте резких колебаний температуры и заморозков.

Периодическая проверка и увлажнение

Время от времени проверяйте состояние саженцев. Они должны оставаться влажными, но не влажными. При необходимости добавляйте влаги во избежание обсыпания корневой системы.

Перед высадкой весной

Хранение роз завершается весной перед их высадкой. Перед высадкой распакуйте саженцы, помойте корни от упаковочного материала и окуните их на время в воду для активации.

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