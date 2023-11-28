Мобилизация в Украине продолжается, известно, что Каменце-Подольскому судили мужчину - он дважды проигнорировал повестки.
Как говорится в приговоре суда, мужчина не пришел в военкомат в разгар мобилизации в Украине для отправки на службу, поэтому его признали виновным в уклонении от призыва.
По словам мужчины, 5 апреля он шел на работу, когда остановили работники ТЦК, и направили уточнить данные военного учета.
Кроме того, мужчина добавил, что его отправили на медкомиссию, которая признала мужчину годным к службе во время мобилизации в Украине.
Поэтому ему выдали повестку с требованием прибыть 24 апреля в военкомат, а затем отправиться на службу в период действия мобилизации в Украине.
Мужчина рассказал, что имел нерешенные проблемы и собирался обжаловать действия работников ТЦК, поэтому не появился в указанное время.
Уже во время расследования уголовного производства мужчине в районном управлении полиции вторично вручили повестку, однако он не расписался в ней и в очередной раз не явился в ТЦК.
В результате обвиняемый признал вину.
Мужчину судили по статье 336 УКУ (уклонение от призыва), судья назначил минимальное наказание – три года тюрьмы.
К слову, в Любомле на Волыни мужчину осудили за уклонение от мобилизации.
Обвиняемый аргументировал свои действия тем, что он единственный опекун двух несовершеннолетних детей, а его жена уехала за границу и не планирует возвращаться. То есть бросила его и их детей.
Сначала суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, однако заменил наказание двумя годами испытательного срока.
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Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.
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