Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в Хмельницкой области игнорировавший повестки мужчина получил тюремный срок.

Мобилизация в Украине продолжается, известно, что Каменце-Подольскому судили мужчину - он дважды проигнорировал повестки.

Как говорится в приговоре суда, мужчина не пришел в военкомат в разгар мобилизации в Украине для отправки на службу, поэтому его признали виновным в уклонении от призыва.

По словам мужчины, 5 апреля он шел на работу, когда остановили работники ТЦК, и направили уточнить данные военного учета.

Кроме того, мужчина добавил, что его отправили на медкомиссию, которая признала мужчину годным к службе во время мобилизации в Украине.

Поэтому ему выдали повестку с требованием прибыть 24 апреля в военкомат, а затем отправиться на службу в период действия мобилизации в Украине.

Мужчина рассказал, что имел нерешенные проблемы и собирался обжаловать действия работников ТЦК, поэтому не появился в указанное время.

Уже во время расследования уголовного производства мужчине в районном управлении полиции вторично вручили повестку, однако он не расписался в ней и в очередной раз не явился в ТЦК.

В результате обвиняемый признал вину.

Мужчину судили по статье 336 УКУ (уклонение от призыва), судья назначил минимальное наказание – три года тюрьмы.

К слову, в Любомле на Волыни мужчину осудили за уклонение от мобилизации.

Обвиняемый аргументировал свои действия тем, что он единственный опекун двух несовершеннолетних детей, а его жена уехала за границу и не планирует возвращаться. То есть бросила его и их детей.

Сначала суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, однако заменил наказание двумя годами испытательного срока.

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