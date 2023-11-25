Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал, чем в этот раз отличилась актриса и певица Галина Безрук.

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал о циничном поведении актрисы и певицы украинского происхождения Галины Безрук, которая была финалисткой вокального шоу "Голос країни 2", а также снималась в сериалах "Слуга народа" и "Домик на счастье".

Слава Демин отметил Галину Безрук званием "чмоня недели". Ведущий напомнил, что актриса родом из Краматорска, она сделала неплохую карьеру в Украине, но в начале полномасштабного вторжения осталась в россии и ни разу не поддержала свою родину. Но на этот раз Безрук снова отличилась.

"К предателям мы, в принципе, уже, знаете, привыкли, но мы не привыкли к цинизму, который они иногда выдают", – заявил Слава Демин.

Слава Демин рассказал, что на днях Галина Безрук выложила на своей странице в Instagram видео из украинского фильма "Последний мо*каль", где она тоже играла, и написала, что это было в какой-то совершенно другой реальности.

"Потом репостнула фотку с венком и написала, что венок – неизменный атрибут нашей истории, ну а потом выложила следующую уже фотку из российского театра, где ее приютили и платят за молчание.

А вы знаете, друзья, в который раз напоминаю, что хочется, чтобы после победы мы не забыли ни одного молчуна и предателя, потому что таких много, но таким образом мы все больше и больше их вычищаем из нашего окружения", – добавил Слава Демин.

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