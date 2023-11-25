Эксперт предупредил, чего ждать украинцам после очередной массированной атаки со стороны российских оккупантов.

В ночь на 25 ноября оккупанты запустили по Украине 75 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 71 удалось сбить силам ПВО. Налет длился более 9 часов, а основной его целью стал Киев.

Кака рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это абсолютный рекорд как по количеству дронов за одну атаку, так и по их уничтожению в течение суток.

Эксперт отметил, что для осуществления налёта россияне использовали два направления - южное и северное, а также суммарно 15 разных групп дронов. Оккупанты использовали разные маршруты, в том числе с учётом опыта прошлых налётов.

"Каковы были конечные цели у этих Shahed-131/136 благодаря нашим ВС ВСУ мы не узнаем. Но очевидно, что используя наработки прошедших месяцев, россияне пытались прорвать и истощить нашу ПВО, поддерживая живучесть в воздушном пространстве траекториями полёта и пытаясь рассредоточить внимание на разные группы", – пишет Александр Коваленко.

На данном этапе попытка провалилась, но, по словам эксперта, настораживает то, что помимо Shahed-131/136 не была задействована ракетная компонента - Х-101/555 и КРМБ "Калибр".

"С учётом наступления холодов, не исключаю скорое применение крылатых ракет, в комбинации с дронами", – добавил военный обозреватель.

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