Преподобному Роману Антиохийскому молятся о лечении бесплодия и тяжелых болезней.

В этот день чтят икону Богородицы "Знамение".

В народный праздник 27 ноября наши предки просыпались рано и выходили на улицу, становились лицом к ветру для того, чтобы позволить ему "выдуть" из головы негатив и плохие мысли.

Издавна верили, что данный ритуал в день Романа принесет счастье.

По старому стилю 27 ноября православная церковь чтит ученика Иисуса и одного из 12 апостолов Филиппа.

27 ноября нельзя спать до обеда и лениться, потому что ленивого человека начнут преследовать неудачи.

Не стоит гулять в местности, где водятся волки, ведь именно эти животные в этот день становятся очень злыми.

Не рекомендуется пускать незнакомцев в дом.

Также родителям категорически нельзя в этот день ругать и ссориться с детьми, потому что отношения с ребенком сильно испортятся.

27 ноября не нужно принимать подарки, если у вас в этот день не день рождения - презент может навлечь беду.

Существуют приметы о погоде в этот день, так, если 27 ноября весь день пасмурно и солнце не выглянуло, значит зима будет поздней.

В этот день солнечно, значит в следующем году будет хороший урожай зерна.

Если слышите, как вороны громко каркают - ждите потепление.

Источник: Униан.

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