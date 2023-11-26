Предсказание этого 26 ноября приносит сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Узнайте, повлияет ли это на вас сегодня или знак вашего возлюбленного окажется в сложной ситуации. Продолжайте читать гороскоп для 12 знаков зодиака сегодня.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня звонок от кого-то из твоей семьи может заставить тебя задуматься об отмене планов на это воскресенье. Не злись и помни о важности семьи, ведь ты знаешь, что если с тобой что-то случится, ради тебя бросят все. С другой стороны, если это что-то неважное, возможно, не стоит этого делать.

Семья для вас, конечно, очень важна, но пренебрегать собой ради ее блага нельзя. Если они сегодня попросят вас помочь с чем-то неважным, а у вас есть планы, скажите им, что сделаете это на следующих выходных. Это может их разозлить, поскольку вы никогда не говорили им «нет», но ваше эмоциональное благополучие становится лучше.

В любви же вы кажетесь несколько отстранёнными. Постарайтесь проводить больше времени с человеком, с которым вы разделяете свою жизнь.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, пришло время начать праздновать то, чего вы достигли своими усилиями и самоотверженностью. Воспользуйтесь этим воскресеньем, чтобы как следует позаботиться о себе и подарить себе те удовольствия, которых вы так заслуживаете. Вы можете просто пригласить своих близких на вечеринку в обычный бар, не обязательно тратить много денег .

Возможно, эта праздничная встреча выльется в какие-то очень полезные дела. Все указывает на то, что вы можете встретить кого-то очень важного, кто навсегда изменит ход вашей жизни. Это может быть кто-то, кто поможет вам продвинуться в профессиональной карьере, или, если вы одиноки, к вам может прийти любовь.

Откройте глаза, потому что Вселенная будет посылать вам ключевые сигналы, чтобы вы могли мгновенно идентифицировать этого особенного человека. Когда вы это почувствуете, не бойтесь сделать первый шаг. Это сработает , потому что звезды положили это на вашем пути.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, то, что сегодня воскресенье, не обязательно означает, что сегодня день отдыха. Воспользуйтесь тем фактом, что вам не нужно ходить на работу, чтобы добиться прогресса в проекте, над которым вы работали в течение нескольких недель. Это хороший день, чтобы позвонить своим знакомым и предложить встречу на следующей неделе.

Помните, что если все пойдет хорошо, все ваши финансовые проблемы мгновенно исчезнут. Поэтому, возможно, стоит пожертвовать воскресеньем во благо вашего бюджета. К тому же звезды будут на вашей стороне, поэтому все, что вы сегодня сделаете, и все ваши решения будут правильными.

Ваш партнер или друзья могут не совсем понимать, что сегодня вы скорее потратите свободное время на работу, чем на общение с ними. Если они не поддерживают вас в ваших мечтах, возможно, вам стоит задуматься, стоит ли им быть с вами, когда вы их достигнете.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, ты не знаешь как, но ты попал в распорядок дня, который тебе очень не нравится. Хуже всего то, что вы так глубоко увязли в этом, что вам будет трудно сбежать. Если вы не можете выбраться из всего этого сразу, начните вносить небольшие изменения и делать небольшие шаги уже сегодня, но никогда не стойте на месте и не двигайтесь снова вперед.

С другой стороны, постарайтесь наслаждаться жизнью так, как будто это всегда игра. Вы любите природу, поэтому можете воспользоваться этим воскресеньем, чтобы прогуляться в ближайшем парке или отправиться в отпуск. Возьмите с собой людей, которые смогут оценить эти места и с которыми можно хорошо провести время, развлекаясь, как подростки.

Вернувшись домой, вы заметите, что ваши батарейки заряжены больше, чем когда-либо. Завтра вам будет очень легко вернуться к ненавистному распорядку дня и начать его менять.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, постарайся сегодня не тратить все свои деньги в магазинах или онлайн-покупках. Вы немного нервничаете, потому что неделя была очень тяжелой на работе и личном уровне, но решение состоит в том, чтобы не тратить все свои деньги . Если вы задумали угощение, было бы здорово вознаградить себя, но попробуйте сравнить их на разных сайтах, прежде чем делать это.

Сегодня желательно отдохнуть, а не тратить сумасшедшие деньги и не переутомляться. Особенно после того разочарования в любви, которое так тебя ранило. Но, опять же, вы забегаете вперед, потому что вы даже не дали этому человеку возможности дать вам объяснение.

Постарайтесь встретиться сегодня и позволить им объяснить, что произошло, или, если это так, попросить прощения. Скорее всего, все окажется намного лучше, чем вы ожидаете.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, научись ценить тех людей, которые дают тебе бесплатные советы, хотя ты об этом не просишь. Вы всегда жалуетесь на то, что другие вмешиваются в вашу жизнь, но понимаете, что все, что хотят ваши близкие, — это помочь вам на вашем пути. Кроме того, не терпите, если вам скажут, что делать, просто подумайте о том, что, возможно, это ценный совет.

Все меняется в тот момент, когда вы чувствуете, как ваш внутренний голос кричит вам, что делать. Нет ничего более фундаментального, чем ваша интуиция, поэтому, если вы чувствуете себя некомфортно, делая что-то, что вам следует любить, это потому, что она говорит вам ясно и кратко. Всякий раз, когда вы слышите этот голос, слушайте его внимательно.

В любви вы, возможно, недавно пережили очень болезненный разрыв.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, наступило воскресенье, и вы утомлены после очень напряженной недели. Вчера вы хотели отдохнуть, но появились планы, которые привлекли ваше внимание, и теперь вы сожалеете о случившемся. Расслабьтесь, ведь впереди у вас целый день, чтобы провести его отдыхая и без важных забот.

Сегодня позвольте себе встать поздно или вздремнуть на диване после обеда. Если кто-то предлагает план, отклоните его, потому что, если вы начнете неделю уставшим в понедельник, вам будет трудно закончить ее в следующую пятницу.

В любви, если вы встречаетесь с кем-то, логично, что он чаще требует вашего внимания. Ваши отношения становятся более формализованными, и поэтому этот человек хочет быть уверен, что вы относитесь к нему серьезно. Подумайте хорошенько, уверены ли вы, что они вам действительно нравятся, и постарайтесь не задеть чьи-либо чувства.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, если ты работаешь перед публикой, возможно, тебе придется пойти на работу сегодня, чтобы осветить знаменитую «Черную пятницу». Вам придется проявить всю свою силу убеждения, потому что ваше начальство будет следить за всеми вашими коллегами и за вами. Но не волнуйтесь слишком сильно, потому что они более чем счастливы с вами.

Они так рады, что всегда стремятся дать вам самые сложные задания. Вместо того, чтобы воспринимать это как наказание, постарайтесь воспринимать это как подарок. Они слепо доверяют вам и хотят, чтобы вы прогрессировали; Возможно, они даже имеют в виду ваше повышение сейчас, когда приближается сезон отпусков.

С другой стороны, если у вас выходной, вы можете пережить особенный момент с кем-то, кто тронет ваше сердце. Не бойтесь их и оставьте неуверенность позади, поскольку кажется, что именно они отталкивают человека назад, когда дело доходит до того, чтобы сделать шаг вперед.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрельцы, эта осень наполнила вас очень страстной романтической аурой. Вам очень хочется влюбиться и провести с кем-нибудь эти дождливые дни. Но, к сожалению, вы не находите никого, кто справился бы с этой задачей, и это вас немного расстраивает, когда вы думаете об этом уникальном существе, с которым вы хотели бы разделить свою жизнь.

Вселенная защищает вас, поскольку, похоже, есть некоторые проблемы, которые вам нужно решить, прежде чем появится нужный человек. Постарайтесь успокоиться, а пока не стесняйтесь отправляться в приключения с людьми, которые не ищут ничего серьезного. Имейте в виду, прежде всего, что эти стремления найти любовь могут затмить очень сильные недостатки людей, которых вы знаете.

С другой стороны, если у вас есть партнер, этот гороскоп поздравляет вас, потому что вы смогли найти того человека, о котором мечтали.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, ты позволяешь себе увлечься токсичными мыслями, которые постоянно возвращают тебя в прошлое. Это ограничивает ваши возможности для прогресса в жизни, сдерживая вас каждый раз, когда вы делаете шаг. Кроме того, подумайте, есть ли польза от того, чтобы тратить 24 часа в сутки на размышления о том, что произошло бы, если бы...?

Постарайтесь сегодня оставить все эти ностальгические мысли запертыми в ящике и упустить их из виду. Идеализируйте идеальное будущее; место, где тебе не грустно и не грустно. С другой стороны, понятно, что отдыхать по выходным надо, но если вы хотите прогрессировать в профессиональной карьере, то у вас это не получится. В ваших руках есть что-то очень важное, но чтобы извлечь из этого максимум пользы, вам придется пожертвовать своим досугом. Как говорится, что происходит, то и происходит.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, ты усердно работал в течение нескольких недель, и поэтому сегодня ты заслуживаешь угощения. Это не обязательно должно быть материальное: достаточно просто провести день, занимаясь тем, что вам нравится, не думая ни о чем другом. И если вы хотите потратить немного денег на подарок для себя, не задумывайтесь об этом слишком много; ты знаешь, что заслужил это.

Ваши финансы от этого не пострадают, поэтому начните думать о том, на что вы могли бы потратить часть своих денег . Вспомните путешествие, которое вы хотели совершить уже много лет, перестаньте его идеализировать. Постарайтесь спланировать это вместе со своей работой, чтобы воспользоваться длинными декабрьскими выходными и отправиться в это особенное место.

Хотя сегодня, в воскресенье, вы, возможно, не сможете ничего прояснить, сам факт наличия этого в уме придаст вам большую мотивацию. Постарайтесь поддерживать это волнение на протяжении всей недели.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, постарайтесь не деморализоваться, если сегодня возникнут небольшие неудачи, с которыми вы не сможете справиться. Помните, что красота жизни в том, что она никогда не бывает плоской и что когда у вас бывают взлеты, у вас также бывают и падения. Это единственный способ, которым Вселенная может научить нас, какой путь правильный, а какой нет.

И еще, не будьте столь драматичны. Помните, что вы человек, который уже проходил через сложные ситуации в прошлом и выходил из них победителем. Проявите свою внутреннюю силу и, если вы не можете ее найти, постарайтесь попросить кого-нибудь из своих близких помочь вам ее найти.

С другой стороны, возможно, сегодня кто-то из них будет заниматься предметом, который вам совершенно не нравится. Помните, что вы не должны делать ничего, чего вам не хочется, но и вмешиваться в жизнь других людей тоже не следует. Вы не их родитель, и если они хотят причинить себе вред, это их дело.

Источник: magic.horoscope.

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