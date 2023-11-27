Женщине позвонили по телефону неизвестные, представившись зарубежным инвестиционным фондом.

Ее убеждали, что банки Украины якобы обанкротятся из-за войны и предложили перевести средства на "надежный" счет.

Мошенники заверили женщину, что деньги якобы будут храниться за границей, приумножаться и забрать средства можно будет в любое время.

Татьяне предложили загрузить два приложения на телефон – электронный кабинет фейкового инвестфонда, для чего нужен второй – женщина тогда не понимала.

Впоследствии выяснилось, что это был доступ к ее телефону.

Мошенники увидели сумму на счету женщины, большую часть денег Татьяна должна была снять в банке и привести лично.

В электронном кабинете под контролем мошенников, Татьяна увидела 5 миллионов 600 тысяч грн, зашедших на счет.

Через некоторое время женщина захотела купить дом и решила забрать деньги из так называемого инвестфонда, где мошенники придумали очередную "схему".

Мошенники зная, что на счету женщины еще около 2 миллионов грн, поэтому придумали, как "выкачать" из Татьяны все деньги.

Татьяне сказали, чтобы получить средства – нужно заплатить страховку банка в размере 7%, то есть 700 тысяч гривен.

Женщина взяла деньги в долг и уехала на заработки в Чехию.

"Когда было все заплачено - средства не пришли", - сообщила женщина.

Нацполиция Закарпатья, ужгородская окружная прокуратура и киберполиция провела спецоперацию, задержан один из организаторов схемы. Пока он в СИЗО, следствие продолжается.

Источник: ТСН.

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