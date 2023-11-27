Мобилизация в Украине продолжается, во Львовской области представителям ТЦК разрешили проверять документы у мужчин на улице.

Мобилизация в Украине продолжается, тем временем на Львовщине работников ТЦК и СП уполномочили проверять документы у военнообязанных мужчин от 18 до 60 года.

Соответствующий приказ издал руководитель аппарата Львовской ОВА и комендант области Тарас Грень.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что к приказу Львовской ОВА есть ряд вопросов.

По словам Бекало, согласно Постановлению КМУ, военным командованием с военной администрацией выдается приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья, для этого назначается комендант.

Комендант в свою очередь выдает приказ о предоставлении полномочий на осуществление мер уполномоченным лицам Нацполиции, СБУ и т.д., которые определены в приказе коменданта.

"ТЦК и СП не относятся к указанному перечню компетентных органов, поэтому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мероприятий", - сообщила адвокат.

По ее словам, полномочия этих лиц ограничиваются обеспечением воинского долга и мобилизационной подготовки.

но полномочий на проверку документов, осмотр вещей, транспорта они не имеют и не могут быть предоставлены приказом коменданта.

"То есть приказ коменданта Львовской области Тараса Греня противоречит Постановлению КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456”, – отметила Марина Бекало.

" Как только заберут депутатов судов и т д то война закончится быстро а так они жируют а люди бедствуют скоро некому будет поля обработать",

"Многие здоровые мужики и молодежь ходят еще свободно по улицам и вечерами по барам. И депутатов тоже нужно призывать. И брони поснимать”, - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.ua.

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