На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить хрустящий картофель с сыром, который станет замечательной закуской.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

соль – 10 г

перец черный молотый – 2 г (0,2 ч.л.)

сухой чили – 4 г (0,5 ч.л.)

паприка копченая – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

крахмал кукурузный – 40 г (2 ст.л.)

растительное масло – 50 г (4 ст.л.)

пармезан – 200 г (по желанию можно заменить на другой сыр)

С соусом финалист "Мастер Шеф" решил не заморачиваться и просто смешал:

майонез – 150 г

шрирача или кимчи соус – 30 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько хорошо вымывает небольшой картофель и отваривает его до готовности. После этого каждую картофелину разрезаем пополам и маринуем все в смеси специи и растительного масла.

Панируем срезы картофеля в тертый пармезан и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, пармезаном книзу. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут (или просто пока картофель и сыр не станут хрустящими).

Подаем картошку вместе с соусом и наслаждаемся.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Ваши рецепты - это что-то невероятное 😍 Эстетика Ваших видео просто поражает, это действительно шедевры 👏 Искренне благодарю за Ваш труд и за то, что делитесь этой красотой и вкусностью 😍";

"Супер вкуснятина!".

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