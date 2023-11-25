В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество "шахедов".

Основным направлением ударов ударных БпЛА типа Shahed-131/136 стал Киев. Всего оккупантами было запущено около 75 ударных БПЛА, из них 71 удалось сбить силам ПВО.

Об этом уведомили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки сбитых вражеских дронов упали в разных районах города, есть пострадавшие.

В Днепровском районе города небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажки, произошло задымление.

В Соломенском районе из-за падения обломков произошло возгорание в помещении детсада, в жилом доме и нежилых помещениях. Пострадал 11-летний ребенок, у него острая реакция на стресс. В 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, спасатели проводили работы по деблокированию двух женщин.

В Голосеевском районе обломки рухнули в зоне зеленых насаждений. К счастью, обошлось без пострадавших. В Печерском районе обломки также рухнули на незастроенную территорию.

По данным Минэнерго, после ночных обстрелов Киева была обесточена воздушная линия – без электроэнергии остались 77 жилых домов, а также 120 учреждений в центре города. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, по предварительным данным, в результате обстрелов в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ.

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