На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить нереально вкусную и полезную "пиццу" из тыквы.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

тыква – 1 шт.

соль – 3 г

перец – 2 г

масло оливковое – 40 г

сыр моцарелла – 300 г

сыр брынза – 300 г

вяленые томаты - 200 г (можно брать и свежие)

тимьян - 10 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает не пустотелую часть тыквы на кружочки толщиной по 2-3 мм.

Выкладываем кусочки тыквы на противень, застеленный пергаментом, добавляем соли, перца и сбрызгиваем растительным маслом. Отправляем тыкву запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Достаем запеченную тыкву из духовки – теперь это наша основа для мини-пицц.

На кусочки тыквы "Мастер Шеф" Николай Люлько выкладывает тертую моцареллу и тертую брынзу, добавляет нарезанных вяленых томатов и снова ставит в духовку на 5-10 минут при 180-200 градусах. Готовые "пиццы" для декора, вкуса и аромата посыпаем сухим тимьяном.

"Как вариант, можно еще медом сверху полить, но я так не делал, потому что съели все без него очень быстро!", – добавил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"О-о-о, идеально! Буду делать и так, и с другими вариантами начинки! Спасибо за рецепт и вдохновение!";

"Очень люблю тыкву, этот рецепт для меня находка😍";

"Ничего себе... пицца 🍕🔥 Удивили, вкусно".

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