Мясо по-французски сытное и вкусное блюдо и приготовить его довольно легко, если воспользоваться рецептом и знать все хитрости приготовления.

Мясо по-французски - это тонко нарезанные отбивные, которые запекаются под сырной корочкой. Фактически это блюдо не имеет ничего общего с французской кухней, но это не делает его менее вкусным. Приготовление его не является сложной задачей. Главное - не пересушить мясо, чтобы оно оставалось нежным. Также не стоит экономить на сыре, иначе все блюдо может быть испорчено некачественным продуктом.

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

500 г картофеля

150 г твердого сыра

3-4 средних помидора

2 луковицы

100-200 г майонеза (по вкусу)

2-3 зубчика чеснока

Подсолнечное или оливковое масло по вкусу

Перец, соль, зелень, пряность по вкусу.

Приготовление: Для почталки нужно нарезать вырезку на небольшие куски и отбивать как для отбивных. Посолить и поперчить сейчас же. Для соуса смешиваем майонез с раздавленным чесноком и нарезанной зеленью, по желанию можно добавить немного перца. Тонко нарезать картофель и помидоры кружочками, а лук – кольцами или полукольцами. Картошку полить маслом, посолить, поперчить, добавить свои любимые специи. Смазать форму для запекания растительным маслом. Разложить в форму один слой картофеля – я использовал примерно половину, но если ваша форма широкая, то выложите весь картофель и будет только один слой.

Смазать картофель соусом. Распределить половину нарезанного лука сверху. Далее выложить отбитое мясо и снова смазать соусом. Наконец, положить равномерным слоем остаток картофеля, смазать его соусом. Разложить остаток лука и помидоры сверху. Посыпать нарезанной зеленью. Отправить мясо по-французски с картофелем в разогретую духовку примерно на 30-40 минут при температуре 200-210 градусов. Натереть сыр, распределить его сверху и поджарить мясо по-французски с картофелем еще 10-15 минут. Приятного аппетита!

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