"Это позволит удерживать российские силы на определенных позициях, по меньшей мере, до активации авиации.

В настоящее время на поле боя артиллерия и беспилотные летательные аппараты являются ключевыми составляющими военной тактики. Однако с наступлением зимы и ухудшением погодных условий использование дронов становится затруднительным, сообщил военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Поэтому, до появления новых авиационных средств, Украине необходимо активно использовать артиллерию для противостояния российским силам. Важно увеличивать количество снарядов, в том числе путем наращивания производства собственных артиллерийских систем.

"Это позволит удерживать российские силы на определенных позициях, по меньшей мере, до активации авиации. Однако с появлением авиабомб, способных нести значительные боевые нагрузки, эффективность артиллерии снизится. Российские силы ожидают большие потери, когда авиация вступит в действие", — подчеркивает Свитан.

Совместное действие авиации и дальнобойных ракет приведет к остановке таких активных действий со стороны оккупантов.

Истребители F-16 могут существенно изменить ход событий на фронте, при условии выполнения определенных требований. Ключевым условием является наличие достаточного количества боеприпасов различного типа, подчеркнул эксперт.

Самолет F-16 может эффективно уничтожать укрепленные объекты, которые противник развернул на земле, в зависимости от времени и объема доступных боеприпасов.

Последние новости Украины:

Опомнитесь! - эксперт арскрыл суровую правду относительно ситуации на левом берегу.

Прогремел новый смертельный взрыв - находка оказалась фатальной.

Это катастрофа – эксперт о сценарии вступления Украины в НАТО в обмен на территории.