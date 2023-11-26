В текущих условиях мы можем справляться с тысячей россиян в сутки, но при воздействии авиации это число возрастет до десяти тысяч.

Потери сил оккупантов обещают быть колоссальными, особенно при отсутствии общей мобилизации в России. Военный стратег, опытный летчик и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан отметил, что объявление мобилизации может быть отложено из-за возможного влияния на рейтинг путина перед предстоящими выборами в 2024 году.

Тем не менее, после этих выборов, считает эксперт, вероятно, мобилизация затронет не только отдаленные регионы россии. Это в свою очередь, по мнению Свитана, повлияет на динамику событий на фронте, возможно, заставив россию вернуться к штурмам.

"В случае появления на фронте западной авиации, потери российских войск значительно возрастут. Нужно понимать важность оттеснения российской авиации и уничтожения их зенитно-ракетных комплексов. Этот процесс может быть более эффективно проведен в случае сконцентрированного на одном участке боевой техники" - делится эксперт.

Авиация придаст качественный характер уничтожению российского личного состава. В текущих условиях мы можем справляться с тысячей россиян в сутки, но при воздействии авиации это число возрастет до десяти тысяч. Они не смогут удерживать такой темп надолго. За месяц или два авиация может полностью истребить российские силы, если их сосредоточить на одном участке.

Последние новости Украины:

Опомнитесь! - эксперт арскрыл суровую правду относительно ситуации на левом берегу.

Прогремел новый смертельный взрыв - находка оказалась фатальной.

Это катастрофа – эксперт о сценарии вступления Украины в НАТО в обмен на территории.