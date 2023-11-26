Во Львовской области мужчину, незаконно выбравшегося в Польшу, вернули Украину. Польские пограничники задержали его на границе, несмотря на его попытку скрыться. Мужчину дома ждал суд из-за его незаконного бегства за границу.

Решение о наказании беглеца было принято Яворивским районным судом Львовской области.

Согласно приговору, в сентябре 2023 украинец нелегально пересек украинско-польскую границу в компании других лиц и пытался бежать в Польшу. Он добрался до польского села Кривица Сама.

В Польше пограничники задержали мужчину в селе Кривица Сама Любачевского уезда Подкарпатского воеводства. Ему предъявили обвинения в незаконном пересечении украинско-польской границы.

На территории Украины мужчине предъявили обвинение по ч.2 ст.204-1 КУоАП. В суд он не явился, но в своем письменном признании признал свою вину и выразил раскаяние.

По материалам судебного дела, поляки депортировали мужчину обратно, поскольку украинские правоохранители составили на него протокол об административном задержании. Яворовский районный суд Львовской области признал мужчину виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 8500 гривен, а также установил судебный сбор в размере 536 гривен.

Источник: ТСН.

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