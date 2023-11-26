На херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, то есть там мы сейчас ведём активные боевые действия. По словам военного эксперта Олега Жданова, плацдарм живёт и расширяется, также враг пытается сконцентрировать силы, также враг пытается сконцентрировать силы для того, чтобы попытаться выбить нас с левого берега Днепра.

«Но у него практически ничего не получается, наша артиллерия продолжает атаковать, контрбатарейное действие нашей артиллерии с войсками, которые находятся на левом берегу и огневое поражение врага в основном достигается за счет применения артиллерийских средств.

Наши спецы, наш спецназ очень ювелирно так накрыл колонну грузовиков и причём так, что не сдетонировал боекомплект, грузовики разгрузили и боеприпасы забрали себе. Вот таким образом пополнили запасы боекомплекта для различных видов вооружений. Все, что оккупанты везли, досталось в качестве трофеев досталось нашим войскам» - делится эксперт.

Эксперт ранее рассказал, что страны в мире уже поделились на два блока и всем известно, кто кого поддерживает. Поэтому есть только два пути развития. Первый - это пойти сценарием второй и первой мировых войн, когда будут боевые действия на всем земном шаре. И этого варианта пытаются избежать все западные союзники Украины, а также глава Китая пока не готов в подобном участвовать.

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