Не выбрасывайте ржавые ручные инструменты, если вы можете их восстановить, есть простые методы, чтобы вернуть их блеск и остановить дальнейшую коррозию.

Со временем железо и сталь, подвергающиеся воздействию кислорода и влаги, образуют химическую реакцию, называемую окислением.

Наглядным свидетельством этой реакции являются обожженные оранжевые крапинки, покрывающие ваши металлические инструменты.

МЕТОД 1: Очистка и песок

Выбирайте эффективный чистящий материал при борьбе с легкой и умеренной поверхностной ржавчиной. Более глубокие проблемы с ржавчиной могут потребовать чего-то большего, но это физическое решение — хороший первый шаг.

ШАГ 1: Удалите грязь и жир с помощью средства для мытья посуды.

ШАГ 2: Очистите ржавые инструменты абразивной подушечкой.

ШАГ 3: Используйте проволочную дрель, чтобы отполировать стойкую ржавчину.

МЕТОД 2: Замочить в щавелевой кислоте

Если вы хотите сэкономить, щавелевая кислота предлагает эффективную химическую обработку для растворения легких и умеренных проблем с ржавчиной.

Эта мягкая кислота проникает прямо в стыки и щели, проникая в проблемные места, что делает ее особенно эффективной при удалении ржавчины в труднодоступных местах и ​​местах, которые трудно очистить.

4 совета по предотвращению ржавчины инструментов

Хотя существует множество различных методов удаления нежелательной ржавчины, одно решение превосходит остальные: профилактика. Следующие советы помогут вам остановить проблему ржавчины до того, как она начнется.

Не забывайте всегда сушить инструменты сразу после использования и даже распылять на них ингибитор ржавчины.

Храните инструменты в чистом и сухом месте. Пыль притягивает влагу, а влага приводит к ржавчине. Да, вам тоже нужно вытереть пыль в доме и в ящике с инструментами!

Следите за тем, чтобы ваш ящик для инструментов не подвергался воздействию влаги. Используйте пакеты с силикагелем (продаются в местном магазине товаров для дома), чтобы поглотить лишнюю влагу. Или используйте вместо этого старомодный деревянный ящик для инструментов. Древесина впитает излишнюю влагу.

Наконец, для максимальной защиты приобретите осушитель, который будет контролировать микроклимат и ограничивать влажность. Это не только сэкономит ваши металлические инструменты, но и обеспечит вам комфорт при выполнении следующих задач с использованием нержавеющего оборудования.

Источник: bobvila.

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