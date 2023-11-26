Ваш гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря 2023 года уже здесь, и от начала до конца он будет безумным.

На этой неделе большинство солнечных знаков увидят, что их планы работают в их пользу. Предстоящие дни окажутся удачными, поскольку доходы многих знаков зодиака увеличатся. Начало декабря 2023 года будет удачным для многих.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вам следует подготовиться к усердной работе для своего бизнеса. Доходы увеличатся, но и расходы тоже. Вы должны быть осторожны с тем, кому вы доверяете и кому делитесь конфиденциальной информацией.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Эта неделя будет наполнена взлетами и падениями. Если вы продолжите усердно работать, вас ждет успех в профессиональной сфере. Избегайте серьезных рисков в карьере или бизнесе, иначе космические энергии создадут для вас неблагоприятные ситуации.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Начало и конец недели будут благоприятны для ваших финансов, поскольку ваши доходы улучшатся. Ваши ожидания оправдаются в пятницу и субботу. Хотя в браке будет напряженность, вы можете рассчитывать на полную поддержку своего партнера.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ближайшие дни наполнены хорошими новостями. Вы добьетесь успеха в жизни и станете свидетелем увеличения своего дохода. Будет выполнена большая задача, которая принесет огромную пользу в вашу профессиональную жизнь. С вашим партнером будут ссоры, но, скорее всего, все сложится в пользу ваших отношений.

Лев (23 июля – 22 августа)

Эта неделя будет иметь смешанные результаты. Вам придется неохотно выполнять некоторые задачи, но все же добиться успеха в профессиональной жизни. Вы также можете бояться упустить возможности, которые могут получить ваши коллеги.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваш партнер будет злиться на вас, но вы сможете его успокоить и стать свидетелем семейного счастья. Конец недели будет для вас удачным, поскольку на вашем пути появятся новые возможности, а доходы увеличатся. Многие ваши планы осуществятся на этой неделе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Незавершенные задачи наберут обороты и помогут достичь новых вех в жизни. Вы добьетесь успеха в профессиональной жизни и выполните всю работу вовремя. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с желудком, и по этому поводу следует обратиться к врачу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Следует опасаться проблем с кожей и стопами. Вы можете отправиться в внезапную поездку и получить возможность купить новые товары. В середине этой недели расходы увеличатся, но заботы, связанные с работой, закончатся. Беременным женщинам необходимо внимательно относиться к своему здоровью в ближайшие дни.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Боль в спине и зубах заставит вас беспокоиться. Удача будет на вашей стороне, и ваш доход останется стабильным. Ваши противники замедлятся, а работа ускорится. Суббота принесет хорошие новости, и ваш партнер останется с вами милым.

Козерог (22 декабря – 19 января)

На этой неделе вы станете свидетелем взлетов и падений доходов. Коллеги поддержат вас, и в ближайшие дни ваша профессиональная жизнь будет процветать. Высока вероятность разногласий с партнером, и в субботу вы потратите лишнее время.

Водолей (20 января – 18 февраля)

На этой неделе ваш доход увеличится, и вы обнаружите новые захватывающие возможности на рабочем месте. В середине недели возникнут ненужные проблемы, вы их с изяществом преодолеете. У вас также возникнут проблемы со здоровьем, но ваш партнер будет рядом с вами и изольет свою любовь и заботу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Ваши дети поддержат вас и помогут вашим планам добиться успеха. В конечном итоге вы потратите деньги на ремонт дома и посещение религиозных собраний. Бизнес будет развиваться быстрыми темпами, и у людей, получающих зарплату, высока вероятность получить повышение по службе в офисе.

Источник: herzindagi.

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