На Купянском направлении враг продолжает проводить штурмовые действия, активность вражеских войск возрастает. По словам военного эксперта Олега Жданова, морозы и стабильная низкая температура в принципе немного изменяет активные действия, то есть земля подмерзает и дает возможность перемещаться технике и вооружению, и личному составу.

«Это может способствовать активизации боевых действий с одной стороны, с другой стороны снежный покров скрывает минные поля, что усложняет поиск мин и минно-взрывных заграждений и их ликвидацию, разминирование.

Сейчас тот, кто лучше подготовит свой личный состав к зиме, тот будет иметь преимущество с наступлением устойчивых морозов. Поэтому враг активизировался на Купянском направлении, закончилась скорее всего перегруппировка войск. Действия противника в основном происходили в районе Синьковки, северо-восточной Петропавловки и Ивановки Харьковской области» - делится эксперт.

Также он сообщал, к сожалению, враг имел частичный успех и вернул себе ранее утраченные позиции в районе Авдеевки, он пытается сейчас там продвинуться и на этих позициях закрепиться. По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку после временного затишья.

Последние новости Украины:

Продавливают оборону - боец назвал еще один город, на который прут оккупанты.

Огнем накрыло дома и магазины - последствия ужасные, много раненых и погибших.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сроках прекращения горячей фазы войны.