На передовой украинские защитники успешно удерживают свои позиции и активно проводят операции по наступлению на востоке и юге страны. Параллельно с этим противник предпринимает неудачные попытки восстановить потерянное, осуществляя тщетные штурмы, делится военный эксперт Олег Жданов.

"На Купянском направлении россия с поддержкой авиации осуществляла штурмовые действия в районе Синьковки, где украинские силы обороны успешно отразили три атаки. В то же время на Бахмутском направлении вражеские силы предпринимали неудачные попытки штурмовых действий возле Клещеевки и Андреевки.

Наши защитники продолжают наступательные действия на юг от Бахмута, что приводит к потерям в живой силе и технике у противника. Наши бойцы успешно укрепляются на достигнутых рубежах" - делится эксперт об обстановке на передовой.

Также эксперт сообщил на Авдеевском направлении враг неустанно пытается окружить Авдеевку, но украинские воины стойко удерживают оборону и причиняют существенные потери оккупантам. Наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области остаются безуспешными.

Также он подметил, прошла перегруппировка войск, там уже собрано огромное количество войск. Ну только на северном участке авдеевского оперативного направления действует более пяти бригад противника, но они тоже уже который месяц топчутся на месте.

Последние новости Украины:

Продавливают оборону - боец назвал еще один город, на который прут оккупанты.

Огнем накрыло дома и магазины - последствия ужасные, много раненых и погибших.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сроках прекращения горячей фазы войны.