Она сообщила, что есть пять распространенных поступков, после которых женатые мужчины подают заявление на развод.

Пережив неудачный брак, я усвоил несколько ценных уроков о том, как наладить отношения, а также о некоторых поступках женщин, которые способствуют их разрушению.

1. Пытаетесь изменить мужа.

Это, пожалуй, самая распространенная фатальная ошибка, которую мы, женщины, не можем не совершить, но все равно совершаем, потому что это в нашей природе.

По какой-то причине вы любите и выбрали этого мужчину своим партнером. Да, возможно, это было тогда, когда вы находились в стадии эйфории от новых отношений, однако, когда вы решили вступить с ним в отношения, вы подписались принять его таким, какой он есть.

2. Пытаюсь его контролировать

Это отличный способ не только заставить мужа возненавидеть вас, но и заставить его делать немного больше того, чего вы не хотите, чтобы он делал только потому, что ему «не разрешено это делать». Контролировать парня — отличный способ побудить его за вашей спиной сделать то, что ему просто хочется, даже если это что-то совершенно невинное.

3. Отсутствие интимности

Женщинам легко отказаться от близости. Одна из главных причин, по которой мы это делаем, — это когда мы не чувствуем эмоционального удовлетворения или просто раздражаемся на него, поэтому последнее, что мы хотим делать, — это заниматься физическими упражнениями.

4. Отпустить себя

Нам, женам и матерям, повседневная суета – это не шутка, и большую часть времени мы ставим себя на последнее место. При этом очень легко отпустить себя. Я был здесь.

Когда вы устали и слишком заняты, чтобы даже сделать перерыв в туалете, последнее, что вам хочется делать, — это подбирать наряды, укладывать волосы или проводить час в тренажерном зале.

5. Встать между ним и его семьей

Повторяйте за мной: «Я не скажу ему, что его семья – отстой». Не делай этого. Они были там до вас и генетически связаны с ним на всю жизнь.

Да, бывают ситуации, когда семья вашего мужчины может быть ужасной, но ему не нужно, чтобы вы указывали на это, потому что, если они такие плохие, он, скорее всего, уже знает. Если здесь есть конфликт, и он затрагивает вас, лучше всего позволить ему уладить его.

Источник: yourtango.

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