Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 25 ноября, когда наступают выходные, мы все с нетерпением ждем столь необходимого отдыха.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака, есть вещи, которые выходят на первый план, когда работа отходит на второй и у нас появляется возможность поиграть.

Сегодняшняя карта Таро раскрывает некоторые интересные идеи для всех знаков зодиака. Вот что вас ждет в этот день.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 25 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Эта карта Таро является предупреждением о том, что сегодня вы можете столкнуться с неожиданными неприятностями. Хаос присутствует в самых разных ситуациях, но если подготовиться заранее, в них легче ориентироваться. Итак, сохраняйте решительный настрой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Иногда люди просто хотят с вами поспорить. Вы можете дать им солидный совет, но они все равно думают, что знают лучше. Несмотря на то, что нелегко позволить человеку потерпеть неудачу самому, это может быть единственным способом научиться. Жесткая любовь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вы можете на какое-то время застрять в тупике, потому что не уверены, какой путь вам следует выбрать. Возможно, вы не готовы сделать выбор прямо сейчас. Немного дополнительной информации поможет вам принять мудрое решение.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Неспособность человека быть добрым в трудную минуту — признак того, что у него внутреннее несчастье. Вы не можете сделать кого-то счастливым, он должен выбрать быть самим собой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы трудитесь больше всего. Если вы видите, что желаете что-то изменить, найдите путь, который приведет вас к вашей судьбе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Башня.

Проблемы могут возникнуть совершенно неожиданно, и это поразительно. Вы можете быстро учиться и научиться делать все правильно. Не позволяйте шоку от незнания помешать вам поступить правильно в данный момент.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Иерофант.

Старомодная одежда возвращается. Если вы любите все ретро, ​​возможно, сейчас самое время проявить себя!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Солнце.

Это прекрасный день для вас, чтобы познать все радости, которые может принести жизнь. Побалуйте себя чем-нибудь веселым, даже если вам кажется, что это дороговато. Чем больше вы позволяете себе выходить за пределы своих ограничений, тем легче становится достичь звезд.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная прокладывает вам путь к осуществлению своей мечты. Не переставайте верить в себя. То, что должно быть всегда, придет к вам, готово оно или нет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Колесница.

Вы должны держаться за свои цели обеими руками. Вы можете устать и утомиться, но это всегда происходит, когда вы так близки к финишу. Продолжайте двигаться вперед. Вы не пожалеете, что дошли до конца.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Возможно, вам хочется сдаться, но вы воин-боец. Вы не останетесь надолго. Сегодня дайте себе минутку поплакать, и вскоре это превратятся в слезы счастья.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Эмоции могут сбивать с толку, но как только вы во всем разберетесь, наступает момент лампочки. Страх превращается в уверенность, и тогда вы готовы покорить мир!

Источник: yourtango.

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