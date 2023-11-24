Сам Ступка считает решение суда несправедливым и указывает на многочисленные смягчающие обстоятельства, которые, по его мнению, не учтены.

Актер Остап Ступка был признан виновным в Голосеевском районном суде Киева по делу о ДТП, которое он вызвал в нетрезвом состоянии. ДТП привело к травмированию мужчины. Видео с реакцией артиста на приговор появилосьв Телеграмм-канале "Суспільне НОВИНИ".

Суд определил наказание для народного артиста в виде ограничения свободы сроком на три года и лишение права вождения на 8 лет. Кроме того, Ступке следует оплатить около 10 тысяч гривен за проведённые экспертизы.

Ограничение свободы не предусматривает тюрем; в течение трех лет актер обязан появляться в специальных учреждениях для выполнения общественно-полезных работ. До вступления приговора в силу в течение месяца для Ступки остается ночной домашний арест с 00:00 до 05:00 утра.

Сам Ступка считает решение суда несправедливым и указывает на многочисленные смягчающие обстоятельства, которые, по его мнению, не учтены. Он также выразил опасения по поводу судьбы его арестованного имущества. Актер намерен подать апелляцию.

"Я согласен со своим защитником, что это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли выйти на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально – это 170 тыс. грн. Также не решена судьба арестованного имущества", — сказал Ступка.

Напомним, 4 апреля Остап Ступка, будучи под хмельком, стал участником ДТП в Киеве, в результате чего пострадал мужчина, который был госпитализирован с многочисленными травмами.

Потерпевший Ярослав заявил, что Ступка не возместил ему все расходы на лечение, операции и реабилитацию, как обещал в суде, и выплатил сумму значительно меньшую стоимости лечения.

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Напомним, ДТП с Остапом Ступкой – появились неожиданные подробности.

Как сообщала Politeka, Суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест на два месяца.

Также Politeka писала, в Сети также появились кадры с места ДТП – авто смяло как бумагу.