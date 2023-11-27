Мобилизация в Украине была продолжена с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, между тем, контроль военнообязанных усиливается еще в одной области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 23 ноября, в Харькове и области усилят проверку военно-учетных документов во время мобилизации в Украине.

В целях усиления контроля мобилизации в Харьковской области будут совместно работать все органы и службы в сотрудничестве с ТЦК и СП.

"Мы все должны понимать – война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны – наша общая задача", - заявил Синегубов во время заседания Совета обороны.

Поэтому в Харьковской областив разгар мобилизации в Украине усилят проверку документов.

"Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях", – подчеркнул Синегубов.

"в одной из областей, а чего не во всех, а чего не в Буковеле",

"Стратегия ясна. Хотя удивительно, что развлекательные заведения вообще работают",

"И ночью по барам идите, или слабо, получить по х**и, лучше по селам так, что те деревенщины сделают, а лбы по городам пусть гуляют по кабакам, потому что у них бабла хватает их трогать нельзя",

" Да вы что! А кто вас туда пустит», - пишут украинцы в комментариях.

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