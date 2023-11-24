В Хмельницкой области женщина обворовала 5 магазинов за два часа, ей грозит немалый срок.

Так, на Хмельнитчине гражданка за 2 часа обокрала пять магазинов.

Как сообщает полиция Хмельницкой области, накануне женщина находилась в Ровенской области, где также прибегала к воровству.

Сообщения о воровстве в бытовых магазинах Нетешина в Хмельницкой области поступили в полицию практически одновременно.

Правоохранители выяснили, что преступления совершила одна женщина.

Правоохранители рассказали, что 44-летняя гражданка в Нетешине Хмельницкой области в октябре за два часа обокрала 5 магазинов.

Известно, что подозреваемая похищала товары прямо с прилавков, а после совершенного быстро покидала помещение магазинов.

В полиции выяснили, что злоумышленница уже совершала ряд схожих преступлений в Ровенской области.

Полиция сообщила женщине о подозрении по статье о краже, совершенное повторно в условиях военного положения, ей грозит немалый тюремный срок.

В случае доказательства вины обвиняемой грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

К слову, украинка за кражу сала пошла под суд и получила тюремный срок.

Во время гулянья в компании троих знакомых на лавочке, где они выпивали – произошло неожиданное.

В какой момент из-за большого количества выпитого она заснула на скамейке, где проходило празднование.

Рядом на соседней скамейке дремал пьяный мужчина, у него с собой была сумка, где находилось несколько килограммов сала со специями.

Мужчина проснувшись, понял, что его сало украли, об этом он заявил в полицию.

Суд суда Ковеля принял данные показания и вынес приговор девушке.

Волынский апелляционный суд решил, что за ворованное сало 5 лет и 2 месяца жизни девушка проведет за решеткой.

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