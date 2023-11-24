Так, на Хмельнитчине гражданка за 2 часа обокрала пять магазинов.
Как сообщает полиция Хмельницкой области, накануне женщина находилась в Ровенской области, где также прибегала к воровству.
Сообщения о воровстве в бытовых магазинах Нетешина в Хмельницкой области поступили в полицию практически одновременно.
Правоохранители выяснили, что преступления совершила одна женщина.
Правоохранители рассказали, что 44-летняя гражданка в Нетешине Хмельницкой области в октябре за два часа обокрала 5 магазинов.
Известно, что подозреваемая похищала товары прямо с прилавков, а после совершенного быстро покидала помещение магазинов.
В полиции выяснили, что злоумышленница уже совершала ряд схожих преступлений в Ровенской области.
Полиция сообщила женщине о подозрении по статье о краже, совершенное повторно в условиях военного положения, ей грозит немалый тюремный срок.
В случае доказательства вины обвиняемой грозит 5 – 8 лет тюрьмы.
К слову, украинка за кражу сала пошла под суд и получила тюремный срок.
Во время гулянья в компании троих знакомых на лавочке, где они выпивали – произошло неожиданное.
В какой момент из-за большого количества выпитого она заснула на скамейке, где проходило празднование.
Рядом на соседней скамейке дремал пьяный мужчина, у него с собой была сумка, где находилось несколько килограммов сала со специями.
Мужчина проснувшись, понял, что его сало украли, об этом он заявил в полицию.
Суд суда Ковеля принял данные показания и вынес приговор девушке.
Волынский апелляционный суд решил, что за ворованное сало 5 лет и 2 месяца жизни девушка проведет за решеткой.
Последние новости Украины:
Украл велосипеды – получит 8 лет: мужчина скоро предстанет перед судом, что известно.
Также сообщалось, что муж украл пиво и получил 7 лет: на Львовщине судили мужчину, детали приговора.
Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.