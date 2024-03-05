В Волынской области волонтеря мужчину осудили за отказ от мобилизации. Он выразил категорический отказ и объяснил, что имеет другие планы, в частности, намерен создать семью. Об этом идет в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

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Согласно информации из суда, мужчина, имеющий профессию водителя, в июле 2023 года прошел медицинское освидетельствование, результатом которого стало признание его пригодным к военной службе. Он получил повестку, которая требовала его прийти в ТЦК, и он этого не стал делать.

Во время судебного разбирательства подсудимый признался в своей вине. Он высказал обоснование, отметив, что отказывается защищать Украину, объясняя это тем, что он опасается за свою жизнь. Также он пояснил, что у него есть другие планы, в частности создание семьи.

Суд проанализировал материалы дела и решил, что покаяние мужчины не является правдой, поскольку такие заявления должны подкрепляться конкретными действиями.

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Суд также считает, что наличие волонтерского удостоверения не следует считать весомым аргументом, поскольку "обвиняемый проявил безразличие к своему поступку и его последствиям".

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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